В Латвии выявлены 967 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 967 новых случаев Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о восьми скончавшихся.

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Двое умерших были в возрасте 50 - 59 лет, один скончавшийся был в возрасте 60 - 69 лет, ещё двое человек были в возрасте 70 - 79 лет, двое в возрасте 80 - 89 лет и один старше 90 лет.

Всего во вторник проведены 18 698 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,2%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 419,9 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразились 117 099 человек.