В Латвии выявлены ещё два случая заражения британским штаммом Covid-19

На этой неделе в результате анализа 96 образцов обнаружено два случая заражения британским штаммом Covid-19, сообщил агентству ЛЕТА председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

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На данный момент в Латвии выявлено девять случаев заражения британским типом Covid-19.

Центр профилактики и контроля заболеваний ранее сообщил, что новый штамм Covid-19, обнаруженный в Великобритании, не отличается по степени тяжести от распространяющегося в Латвии, но является более заразным.