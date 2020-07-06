В Латвии за поправки к Конституции РФ проголосовали 92,7% пришедших на участки россиян

С 25 июня по 1 июля в России проходило общенародное голосование по поправкам в Конституцию По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, явка на голосование составила 67,97%. Согласно подсчетам, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.

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Нововведения коснулись 22 статей Основного закона РФ. В частности, они означают обнуление президентских сроков действующего главы государства, позволяют властям РФ не выполнять решения международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

Возможность проголосовать была и у граждан России, находящихся за пределами данной страны — в том числе и на пяти участках в Латвии. Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, на начало этого года в Латвии насчитывалось 53 052 российских гражданина. В итоге к урнам для голосования отправилось порядка 11 тысяч из них. 92,7% проголосовавших в Латвии поддержали внесение поправок в Конституцию РФ.

Между тем, Европейский Союз ожидает от властей в Москве, что все сообщения о нарушениях во время голосования по закону о поправках к Конституции РФ будут расследованы. Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по внешней политике Петера Стано, обнародованном 2 июля.

По его словам, речь идет о возможных фактах "принуждения избирателей, двойного голосования, нарушение тайны голосования и обвинения в применении полицией насилия в отношении присутствовавшего для наблюдения журналиста".

Ряд сотрудников СМИ взяли на себя функцию независимого наблюдения. При этом, когда сотрудник полиции попытался удалить с избирательного участка 2191 в Санкт-Петербурге журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, последнему сломали руку.

В Брюсселе также сожалеют, что "в преддверии общенационального голосования не была допущена агитация как за, так и против (поправок. — Ред.), что лишило избирателей доступа к сбалансированной информации".

Оппозиция и ее сторонники обвиняют 67-летнего президента РФ Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом. Согласно действующей Конституции РФ, президент страны не может оставаться на этом посту более двух сроков подряд. Поправки обнуляют президентские сроки Путина, что позволит ему вновь баллотироваться на выборах в 2024 и 2030 годах и в результате оставаться у власти до 2036 года.