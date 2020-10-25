За минувшие сутки в Латвии проведено 4458 тестов на коронавирус, выявлено 211 новых случаев инфицирования, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Таким образом, процентное соотношение положительных тестов составляет 4,7%.

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Помимо этого, за сутки умерло двое пациентов, у которых выявлен Covid-19. Оба этих человека были старше 75 лет.

В целом сейчас в Латвии насчитывается 4678 больных Covid-19. С момента начала пандемии вылечились 1357 человек.

Pēdējo 24h laikā veikti 4458 COVID-19 izmeklējumi, reģistrēti 211 jauni inficēšanās gadījumi, 2 personas mirušas (vecuma grupā no 75 līdz 85).

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem: 4.7%.

Latvijā kopā saslimušas 4678 personas un 1357 izveseļojušās. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) October 25, 2020



