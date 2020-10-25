В Латвии за сутки — 211 новых случаев Covid-19, двое больных скончались
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За минувшие сутки в Латвии проведено 4458 тестов на коронавирус, выявлено 211 новых случаев инфицирования, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Таким образом, процентное соотношение положительных тестов составляет 4,7%.

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Помимо этого, за сутки умерло двое пациентов, у которых выявлен Covid-19. Оба этих человека были старше 75 лет.

В целом сейчас в Латвии насчитывается 4678 больных Covid-19. С момента начала пандемии вылечились 1357 человек.


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