В Латвии за сутки 306 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 306 новых случаев Covid-19, умерли 11 человек. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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За прошедшие сутки сделано 10 929 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

Умершие входили в возрастные группы: 60 — 69 лет (2 человека), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (три человека), 90-99 лет (три человека).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек снизился до 278,9 случая.

С начала пандемии Сovid-19 в Латвии выявлен у 132 918 человек.