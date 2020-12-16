В Латвии за сутки обнаружено 1023 новых случая Covid-19, умерли 25 человек

Во вторник в Латвии выявлено 1023 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). 25 человек скончались.

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Всего были проведены 9887 анализов. Таким образом, 16 декабря выявлено рекордное число новых случаев Covid-19.

Из 25 скончавшихся один был в возрастной группе от 50 до 55 лет, шесть в возрастной группе 65-75 лет, десять были в возрасте от 75 до 85 лет, семь в группе 85-95 лет, а один скончавшийся был в возрасте от 96 до 100 лет.

Доля положительных результатов составила 10,3%. Всего в Латвии коронавирусом заразились 27 495 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в стационары поступили 98 пациентов, в том числе двое были перевезены. Всего в больницах лечатся 833 пациента Covid-19, из них 41 в тяжелом состоянии. Выписаны 85 человек.