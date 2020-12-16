В Латвии за сутки обнаружено 1023 новых случая Covid-19, умерли 25 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во вторник в Латвии выявлено 1023 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). 25 человек скончались.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Всего были проведены 9887 анализов. Таким образом, 16 декабря выявлено рекордное число новых случаев Covid-19.

Из 25 скончавшихся один был в возрастной группе от 50 до 55 лет, шесть в возрастной группе 65-75 лет, десять были в возрасте от 75 до 85 лет, семь в группе 85-95 лет, а один скончавшийся был в возрасте от 96 до 100 лет.

Доля положительных результатов составила 10,3%. Всего в Латвии коронавирусом заразились 27 495 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, во вторник в стационары поступили 98 пациентов, в том числе двое были перевезены. Всего в больницах лечатся 833 пациента Covid-19, из них 41 в тяжелом состоянии. Выписаны 85 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

190

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
5 идей новогодних подарков для малознакомых людей
Рентген для бизнес-процессов: как компании работают над прозрачностью и что она даёт?
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Что подарить себе на Новый год? 5 идей на любой вкус
Подводные дроны, произведенные в Рижском порту, успешно конкурируют на мировых рынках
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус
Что подарить друзьям на Новый год? 5 идей на любой вкус