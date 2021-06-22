В Латвии за сутки от Covid-19 привиты 9665 человек

В понедельник, 21 июня, в Латвии от Covid-19 привиты 9665 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцины вчера получили 1626 человек, а завершили процесс вакцинации 8039, в том числе 1203 человека были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили почти 589 000 жителей Латвии, в том числе около 493 000 завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 31,2% и 26,1% населения страны.