В Латвии за сутки от Covid-19 привиты 9665 человек
Foto: Pixabay

В понедельник, 21 июня, в Латвии от Covid-19 привиты 9665 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцины вчера получили 1626 человек, а завершили процесс вакцинации 8039, в том числе 1203 человека были привиты вакциной Johnson & Johnson, которая вводится один раз.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили почти 589 000 жителей Латвии, в том числе около 493 000 завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 31,2% и 26,1% населения страны.

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LETA

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