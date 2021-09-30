В Латвии за сутки - свыше 1200 новых случаев Covid-19, умерли 11 пациентов
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В среду, 29 сентября, в Латвии выявлено 1208 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 11 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие пациенты входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (два человека), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (три человека).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 454,1 до 486,5 случая на 100 000 жителей.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 991 непривитых или не завершивших курс вакцинации и 217 привитых.

В среду в Латвии сделано 28 442 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,2%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 158 291 человек, 2717 заразившихся коронавирусом скончались.

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