В Латвии за сутки выявлено 9626 новых случая Covid-19 - новый антирекорд

В пятницу, 28 января, в Латвии выявлено 9626 (днем ранее - 8682) новых случая Covid-19, получена информация о смерти семи пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 50-59 (две человек), 60-69 лет (двое человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (один человек), 90-99 лет (один человек). Среди умерших - четыре были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, три человека были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 3904,1 до 4250,7 случая.

9626 случаев Covid-19 за сутки - антирекорд. Никогда прежде в Латвии не фиксировалось такое количество вновь заболевших коронавирусом за сутки. Прежний "рекорд" был установлен на этой неделе (9143).

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3988 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5638 человек были вакцинированы.

28 января была сделано 28 166 тестов на Covid-19 (днем ранее - 25 514), доля положительных результатов составила 34,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 382 129 жителей Латвии, умерло 4862 зараженных Covid-19.