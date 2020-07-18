В Латвии за сутки выявлено четыре новых случая Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки сделано 1751 тест на Covid-19, выявлено четыре новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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По данным SPKC, один из заболевших контактировал с иностранцем, еще один — контактировал с заболевшим Covid-19, источник заражения еще двух человек устанавливают.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 179 636 тестов на Covid-19, заболели 1189 человек, 31 умер. Выздоровели 1022 человека.

Из стационаров выписаны 187 пациентов.

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