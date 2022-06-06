В Латвии за три дня выявлено 282 случаев Covid-19
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За последние три дня в Латвии выявлено 282 новых случая Covid-19, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего проведено 4663 лабораторных тестов, доля положительных результатов — 6,0%.

Из общего числа заболевших 72 человека были не привиты или не завершили курс вакцинации, а 210 — вакцинированы. Сведений об умерших нет.

14-дневный кумулятивный показатель составляет 117,5 случая на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 829 425 человек.

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