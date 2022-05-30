В Латвии за три дня выявлено 329 случаев Covid-19

За последние три дня в Латвии выявлено 329 новых случаев Covid-19, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
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Всего проведено 5040 лабораторных тестов, доля положительных результатов - 6,5%.
Из общего числа заболевших 124 человека были не привиты или не завершили курс вакцинации, а 205 - вакцинированы. Сведений об умерших нет.
14-ти дневный кумулятивный показатель составляет 125,1 случай на 100 000 жителей. С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 828 406 человек.
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