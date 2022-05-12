В Латвии заблокируют "Вконтакте" и "Одноклассники"

В связи с санкциями, принятыми Европейским союзом, на территории Латвии будет ограничен доступ к сетям "Вконтакте" (vk.com), "Одноклассники" (ok.ru) и "Мой мир" (my.mail.ru). Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ, пишет rus.lsm.lv.

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О принятом решении в twitter сообщил глава NEPLP Ивар Аболиньш. Платформы заблокируют на следующей неделе.

Решение принято, поскольку в распоряжении NEPLP есть информация: платформы находятся в собственности и под контролем Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. В отношении этих лиц в ЕС приняты санкции в связи с посягательством на территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Par NEPLP lēmumu saistībā ar ES sankcijām pic.twitter.com/LyrDQpT7xK — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) May 12, 2022

Ранее суд принял решение применить временное регулирование и вернуть в информационное пространство Латвии российские телеканалы "ТНТ — Комеди", "TNT4 International", "Friday International" ("Пятница"), "Телеканал КХЛ" и "TNT Music". NEPLP обжалует это решение суда.