В Латвии зафиксирован один случай синдрома Гийена-Барре после вакцинации от Covid-19

Государственное агентство лекарств продолжает получать сообщения о побочных эффектах и реакциях на вакцины от Covid-19. На данный момент не было ни одного летального случая, где была бы установлена связь с вакцинами, отмечает ведомство.

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Агентство получило 24 сообщения о смертях после прививки от Covid-19, из которых оценку проходят 16. В восьми случаях расследование продолжается.

В том числе завершилось изучение случая смерти на следующий день после получения второй дозы вакцины производства BioNTech/Pfizer. Это произошло в конце мая. В этом случае не было обнаружено связи с вакциной. Сейчас команда экспертов оценивает сообщение о смерти после вакцинации, полученное 25 июля. Сообщение подал медик. Агентство призывает учитывать, что сейчас ещё рано делать выводы о связи смерти с вакциной.

Говоря о серьёзных побочных эффектах, то в Латвии не был констатирован ни один случай нарушений свертывания крови после вакцинации и ни один случай синдрома усиленной пропускной способности капилляров. Получены четыре сообщения об анафилактическом шоке и пять сообщений о миокардите, четыре из которых, вероятно, связаны с вакциной. Все пациенты выздоровели.

Также агентство получило сообщение об одном случае синдрома Гийена-Барре, где возможна связь с вакциной. Его симптомы заключаются в болях, слабости и снижении чувствительности мышц, в самых тяжелых случаях синдром может привести к параличу. Агентство отмечает, что чаще всего это заболевание возникает после инфекционных заболеваний, вакцинация, операции и травмы реже являются причиной. В мире с этим синдромом сталкивается от 0,4 до 4 человек на 100 000 жителей в год.

Агентство лекарств призывает жителей в случае проблем со здоровьем после вакцинации обратиться к своему семейному врачу.