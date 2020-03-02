В Латвии зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19

2 марта в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, подтверждает Министерство здравоохранения.
Согласно информации в распоряжении Латвийского телевидения, заболевание найдено у женщины, её состояние не тяжелое. Сейчас бригада Службы неотложной медицинской помощи везет её Латвийский инфекционный центр.
Более подробная информация будет предоставлена на пресс-конференции в 20:00. Ответственные службы расскажут о дальнейших действиях и мерах предосторожности.
Впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован 31 декабря 2019
года в Китае. На данный момент регионами распространения вируса
является Италия, Иран, Южная Корея, Китай, Сингапур. Помимо
прочего, по одному случаю заболевания были зафиксированы в Литве и
Эстонии. Гражданин Ирана, госпитализированный в Таллине, сначала
прибыл из Стамбула в Ригу, а отсюда на автобусе отправился в
Эстонию.
Ранее уже сообщалось, что от нового коронавируса пока еще не разработана вакцина. При этом специалисты говорят, что смертность от SARS-CoV-2 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа.
Ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. По этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).
В борьбе с вирусом важно максимально возможное ограничение скорости распространения. Для этого рекомендуется тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми.
В случае, если житель Латвии вернулся в страну из региона, где зафиксирована вспышка коронавируса, ему необходимо в течение 14 дней следить за самочувствием. Если вы почувствовали недомогание (простуда, боль в горле, проблемы с дыханием) — необходимо звонить по телефону 113.
На больничный можно рассчитывать:
- Если ребенок вернулся в Латвию из одной из стран или территорий, где зафиксированы случаи заражения вирусом COVID-19 (по ситуации на 28 февраля — Китай, Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран и регионы Италии — Ломбардия, Венето, Пьемонт и Эмилия-Романия). В этом случае ребенку следует оставаться дома в течение 14 дней, а один из родителей получает право на больничный. Если у ребенка появляются симптомы коронавируса, нужно обращаться в неотложную медицинскую помощь по телефону 113.
- Если взрослый житель Латвии вернулся из одной из стран или территорий, где зафиксированы случаи заражения вирусом COVID-19, и у него есть характерные симптомы. В случае, если анализ на COVID-19 дал отрицательный результат, человек все равно остается дома и продолжает лечение. Если человек поправится быстрее, чем через 14 дней после возвращения в Латвию, семейный врач закроет больничный. При этом рекомендуется продолжать наблюдать за самочувствием, дважды в день измерять температуру и по возможности работать удаленно.
- Если человек находится в тесном контакте с другим человеком, у которого обнаружили вирус COVID-19. В этом случае придется провести в карантине дома 14 дней. Степень контакта с заразившимся человеком определяется в соответствии с правилами Центра профилактики и контроля заболеваний.