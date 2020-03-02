В Латвии зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19

2 марта в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, подтверждает Министерство здравоохранения.

Согласно информации в распоряжении Латвийского телевидения, заболевание найдено у женщины, её состояние не тяжелое. Сейчас бригада Службы неотложной медицинской помощи везет её Латвийский инфекционный центр.

Более подробная информация будет предоставлена на пресс-конференции в 20:00. Ответственные службы расскажут о дальнейших действиях и мерах предосторожности.

Впервые коронавирус COVID-19 был зафиксирован 31 декабря 2019

года в Китае. На данный момент регионами распространения вируса

является Италия, Иран, Южная Корея, Китай, Сингапур. Помимо

прочего, по одному случаю заболевания были зафиксированы в Литве и

Эстонии. Гражданин Ирана, госпитализированный в Таллине, сначала

прибыл из Стамбула в Ригу, а отсюда на автобусе отправился в

Эстонию.

Ранее уже сообщалось, что от нового коронавируса пока еще не разработана вакцина. При этом специалисты говорят, что смертность от SARS-CoV-2 пока что не превышает уровень обычного сезонного гриппа.

Ситуация с нынешним вирусом усугубляется тем, что его переносчики зачастую не имеют никаких симптомов и сами не подозревают о своей болезни. У некоторых людей болезнь проявилась спустя много дней после того, как они "поймали" вирус. По этой причине всех, кто подвергся риску заражения, отправляют на длительный карантин (до 14 дней).

В борьбе с вирусом важно максимально возможное ограничение скорости распространения. Для этого рекомендуется тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми.

В случае, если житель Латвии вернулся в страну из региона, где зафиксирована вспышка коронавируса, ему необходимо в течение 14 дней следить за самочувствием. Если вы почувствовали недомогание (простуда, боль в горле, проблемы с дыханием) — необходимо звонить по телефону 113.

На больничный можно рассчитывать: