В Латвии зафиксирован случай госпитализации из-за побочных эффектов вакцины от Covid-19

В Латвии зафиксирован случай побочного эффекта вакцины от Covid-19, в результате чего человека, получившего ранее эту прививку, пришлось госпитализировать. Как сообщает LETA, об этом правительство проинформировал директор Госагентства лекарств Свен Хенкузенс.

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Хенкузенс добавил, что на данный момент идет анализ сложившейся ситуации, к консультациям привлечены врачи и Госсовет по иммунизации.

В целом побочные эффекты вакцины от Covid-19 в Латвии констатированы примерно в 2% случаев, что является достаточно низким показателем. В день поступает порядка 20 таких сообщений, однако практически всегда они соответствуют тому списку возможных побочных эффектов, который предоставил производитель конкретной вакцины.

Чаще всего люди сообщали о болях в месте введения вакцины, покраснение, опухание данного участка кожи, чувствительность лимфоузлов, а также были общие жалобы на усталость, незначительное повышение температуры, сонливость, головную боль или боль в суставах и мышцах. Все эти симптомы прошли в течение нескольких первых дней.

Госгентство лекарств отмечает, что все вышеперечисленные побочные эффекты являются общими для применения любого типа вакцин.