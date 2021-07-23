В Латвии зафиксировано 38 новых случаев Covid-19

В четверг, 22 июля, в Латвии выявлено 38 новых случаев Covid-19, сообщений о смерти пациентов с коронавирусом не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения немного повысился с 28,9 до 29,1 случая.

В четверг было сделано 7985 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 382 человек. За время пандемии умерли 2549 человек, зараженных коронавирусом.