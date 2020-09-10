В Латвии зафиксированы пять новых случаев заболевания Covid-19

За прошедшие сутки проведены 2284 анализов на коронавирус и пять результатов оказались положительными, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным центра, один больной вернулся из-за границы, побывав в нескольких странах ЕС, один больной является контактным лицом. Путь заражения остальных трех пациентов выясняется.

В среду в больницы не поступало ни одного нового пациента Covid-19. Всего в стационарах находятся девять человек, а выписаны 209 пациентов.

С начала эпидемии в Латвии проведен 272 381 анализ на коронавирус. Заболели 1448 человек, 1248 выздоровели и 35 умерли.