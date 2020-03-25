В Латвии зафиксированы пять случаев необъяснимой местной передачи заболевания Covid-19

За прошедшие сутки Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) зафиксировал пять случаев Covid-19, которые не удалось объяснить поездкой за границу или контактом с известными центру больными. Это значит, что началась трансмиссия заболевания в обществе, сообщил эпидемиолог Юрий Перевощиков.

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Заболевшие не могли сказать, где именно они могли заразиться - это мог быть общественный транспорт или любые другие общественные места. Эпидемиологам также не удалось установить, где больные могли заразиться.

“Нам надо понимать, что дальнейшие развитие ситуации зависит не только от решений об ограничивающих мероприятиях, но и от мероприятий, которые каждый из нас предпринимает в повседневной жизни”, - указал Перевощиков.

С этого момента особенно важно избегать людных мест, соблюдать дистанцию два метра от окружающих и тщательно мыть руки. Как уже сообщалось, инкубационный период болезни составляет 14 дней, но в среднем симптомы проявляются на 5-6 день. Это значит, что пять заболевших могли заразиться одну-две недели назад.

Заместитель начальника Государственной полиции Нормундс Крапсис сообщил, что с начала объявления чрезвычайной ситуации полиция работает в усиленном режиме и следит за соблюдением условий самоизоляции и карантина. По его словам, больше всего нарушений зафиксировано в Риге - 147. Чаще всего люди не соблюдают условия самоизоляции.

В Видземе полиция собирается призвать к административной ответственности человека, грубо нарушившего условия самоизоляции. Он вернулся из Финляндии, отправился в банк и умолчал о факте поездки. Позже сотрудники банка увидели, что он совершал покупки в Финляндии. Человеку грозит штраф до 350 евро.

Как уже сообщалось, первый случай Covid-19 в Латвии был зафиксирован в начале марта. С тех пор все новые случаи заболевания удавалось отследить - человек заражался либо в поездке, либо от другого известного эпидемиологам больного. Все случаи заболевания до сих пор протекали в легкой форме.