В Латвии заметно выросло число бедных, получающих пособие

Благодаря омбудсмену Юрису Янсонсу и Конституционному суду (КС), куда он обратился с несколькими заявлениями, чтобы оспорить размеры пособий для нуждающихся, в этом году государство уделило этим людям уже заметное внимание, пишет издание Diena.

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По данным Министерства благосостояния, в настоящее время в статусе нуждающихся находятся 64 439 человек. В 2020 году, когда решения КС еще не вступили в силу и пособия не были увеличены, статус нуждающегося в Латвии имели 37 464 человек. По прогнозам Минблага, в 2022 году в стране будет 61 217 нуждающихся, а в 2023 году - уже 72 388 человек.

Кажется странным, что при большей финансовой поддержке количество бедных увеличится. Но необходимо учитывать, что все больше и больше людей будут претендовать на статус малообеспеченных и нуждающихся, потому что вырос порог дохода, при котором этот статус устанавливается.

С 2023 года планируется, что поддержка населения с самым низким доходом изменится вместе с изменением доходов остальной части общества - это предусмотрено в принятом правительством этой осенью плане совершенствования системы поддержки минимального дохода для населения на 2022-2024 годы. К 2023 году Минблаг должен подготовить поправки к закону, чтобы пороговые значения минимального дохода менялись раз в год, а в следующем году бедным и нуждающимся придется выживать за счет пособий государства и самоуправлений.