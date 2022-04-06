В Латвии заморожены активы Дома Москвы

Министерство юстиции приняло решение заморозить активы Дома Москвы. Об этом сообщил на заседании Комиссии Сейма по запросам министр юстиции Янис Борданс ("Консервативные").

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Дом Москвы, который находится в Риге на улице Марияс 7, позиционируется как центр культуры и бизнеса. Создание и содержание учреждения финансировала мэрия Москвы. Иницииаторами проекта были в 2001 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и тогдашний посол России в Латвии Александр Удальцов. Торжественное открытие Дома Москвы состоялось в мае 2004 года.

Сейчас в Доме Москвы в основном проводятся спектакли, киносеансы и другие культурные мероприятия, которые преимущественно ориентированы на русскоязычную публику.

Руководитель Дома Москвы Эдуард Цеховал сказал агентству LETA, что активы заморожены только потому, что деньги центру поступали через посредничество российского частного банка Alfa Bank. Совладельцы Alfa Bank — российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман, находящиеся под санкциями ЕС. Сейчас производится проверка средств.

Цеховал утверждает, что ранее запланированные постановки и иные мероприятия в Доме Москвы продолжатся.

Уставной капитал Дома Москвы составляет 35 550 евро. В 2020 году его оборот составил 160 000 евро, что на 57% меньше, чем годом ранее. В 2020 году Дом Москвы работал с убытком в размере 56 000 евро, гласит информация Firmas.lv.

Председатель правления Дома культуры — Юрис Силов. Также в совет входят Алексей Бондарук, Анна Тюрина, Светлана Зайцева, Дмитрий Кожаев и Галина Николаева. Предприятие зарегистрировано как акционерное общество, соответственно его собственники не указаны, а узнать реальных бенефициаров не представляется возможным.

Сейчас стоимость замороженной в Латвии из-за санкций недвижимости, связанной с россиянами, превышает 100 млн евро. Однако ожидается, что стоимость замороженной недвижимости будет увеличиваться, сообщил министр юстиции журналистам во вторник после заседания правительства.

Министерство юстиции ранее сообщало, что судебная администрация, как распорядитель единого компьютеризированной Земельной книги, направила в суды информацию о 56 объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности, владении или под контролем подсанкционных лиц. Суды поставили так называемый запретительный знак, не дающий возможности производить сделки, на 49 объектов недвижимости. Суды продолжают оценивать и принимать решения о применении запрета.

Агентство гражданской авиации сделало запись в Латвийском регистре воздушных судов гражданской авиации об одном вертолете, что он связан с лицом, на которое распространяются санкции, тем самым ограничив возможность изъятия конкретного воздушного судна из регистра воздушных судов.

Санкции были введены в ответ на военное вторжение России в Украину.