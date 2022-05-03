Согласно последним данным Министерства внутренних дел, с начала войны России против Украины в Латвии зарегистрирован 26 541 украинский беженец.

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На сегодня 20 489 беженцам выданы виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, а 9850 лицам потребовалась помощь в расселении от комиссий по гражданской обороне.

Хотя количество украинских беженцев в целом немного увеличилось, государственной и муниципальной помощью по размещению все еще пользуется менее 10 000 человек. Это означает, что остальные находят место жительства самостоятельно или останавливаются у друзей и родственников, сообщила после заседания правительства глава МВД Мария Голубева.

Министр также информировала, что с начала войны увеличилось число украинцев, которые нашли в Латвии работу. Таких людей более 3500.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

Как сообщалось ранее, на внеочередном заседании на прошлой неделе правительство утвердило план поддержки украинских военных беженцев на сумму до 116,277 млн евро. Он предусматривает оказание помощи 40 000 гражданских лиц Украины.