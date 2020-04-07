В Латвии зарегистрирована ещё одна смерть от Covid-19, жертвой болезни стал пожилой мужчина

В Латвии умер ещё один пациент, болевший Covid-19, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ).

Это был 75-летний мужчина. Он заразился вирусом от члена семьи с подтвержденным диагнозом Covid-19. Эпидемиологически мужчина связан со вспышкой заболевания в елгавском похоронном бюро, где заболели как сотрудники предприятия, так и клиенты.

Умерший имел несколько хронических заболеваний. Когда его состояние здоровья ухудшилось, мужчину госпитализировали. Спустя неделю он умер в больнице.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков указал, что в последнюю неделю число новых случаев заболевания снизилось, что может свидетельствовать о стабилизации эпидемиологической ситуации благодаря ограничительным мерам. “Тем не менее надо помнить, что сейчас ЦПКЗ работает с 2500 контактными лицами. Поэтому на данный момент мы не можем считать, что эпидемия завершилась, надо продолжать соблюдать меры предосторожности”, - указал Перевощиков.

На данный момент в Латвии зарегистрировано два случая смерти от болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2, ещё в одном случае ЦПКЗ ждет заключение патологоанатома, так как у усопшего не было выраженных признаков болезни. У всех умерших заболевание протекало в тяжелой форме и были серьёзные побочные болезни, приведшие к смерти, указали в ЦПКЗ.