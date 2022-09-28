За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 1793 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Всего проведено 7412 тестов, результаты 24,2% из них оказались положительными.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась с 908 до 911,3 случая на 100 000 жителей, а недельная — с 441,8 до 470 случаев на 100 000 жителей.

За минувшие сутки не получено новой информации об умерших с коронавирусом, а всего за время пандемии скончалось 5984 инфицированных латвийцев. С начала пандемии в Латвии зарегистрировано 927 676 новых случаев Covid-19, за последние семь дней заболело 8816 человек.