В Латвии зарегистрировано 37 332 украинских беженца

С начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 37 332 жителя Украины, из них 32 097 беженцев получили вид на жительство с правом на трудоустройство, свидетельствует последняя информация Министерства внутренних дел (МВД).

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Помощью комиссий самоуправлений по гражданской обороне в поиске жилья воспользовались 12 474 лица. Это означает, что остальные беженцы нашли жилье самостоятельно или остановились у друзей и родственников.

46% общего числа беженцев составляют женщины, 22% — мужчины, 32% — дети, в основном в возрасте от двух до 17 лет.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи по размещению, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.

В конце июля правительство приняло поправки к правилам оказания первичной помощи жителям Украины, предусматривающие повышение расходов на размещение украинских беженцев на срок до 60 дней.

С начала российского вторжения в Украину миллионы украинских жителей были вынуждены покинуть свои дома.