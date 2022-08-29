В Латвии женщины реже мужчин делают накопления и инвестиции. Почему?

В Латвии женщины копят и инвестируют в целом меньше, чем мужчины (47% против 55%), и в основном выбирают менее рискованные финансовые инструменты: 3-й пенсионный уровень (25%), недвижимость (9%) и накопительное страхование жизни (15%). Это показало исследование банка SEB о привычках жителей и интересе к сфере инвестиций.

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Сравнительно небольшое число жителей Латвии (14%) вкладываются в такие финансовые инструменты как акции, облигации, инвестиционные фонды и криптовалюты. При этом в основном этими возможностями пользуются мужчины.

То, что женщины меньше вовлечены в активный процесс инвестирования, можно объяснить, ем, что женщины по-прежнему зарабатывают в среднем гораздо меньше, чем мужчины, поскольку чаще заняты в менее оплачиваемых сферах, таких как здравоохранение, образование, социальная работа и общественное питание, объясняет руководительница сегмента частных лиц банка SEB Элина Калниня.

Также женщины чаще хранят сбережения в наличных деньгах или на банковском счете: по имеющимся оценкам, вплоть до 71% общих накоплений женщин составляют деньги "в чулке", то есть пассивные сбережения, ​​которые с течением времени теряют свою ценность из-за инфляции", — отмечает Калниня.

Факторы, которые влияют на принятие решения о том, как распорядиться финансовыми средствами, для мужчин и для женщин очень похожи. Для всех одинаково важна доступность финансовых инструментов в мобильных устройствах (49%) и онлайн (78%) и возможность лично получать консультации (47%).

При этом для мужчин намного важнее возможность широкого и инновационного выбора инвестиций (47% против 33% у женщин); также мужчины уделяют инвестиционным процессам намного более пристальное внимание — 33% респондентов-мужчин указали, что последовательно отслеживают рыночную информацию и анализируют инвестиционные возможности.

"Статистика говорит о том, что главное предварительное условие для инвестиций — и для женщин, и для мужчин, — это доверие к торговой марке, бренду. Почти для 90% респондентов это важнейший фактор, чтобы вообще начать думать об инвестициях", — говорит Элина Калниня.

Есть и другие факторы, которые влияют на различие в мотивации инвестировать и подходе к этому среди женщин и мужчин. К примеру, для мужчин намного чаще главным стимулом становится защита своих средств от инфляции (29%), вложение свободных средств в дело (33%) и получение пассивного дохода (38%), в то время как для женщин чаще важнее накопление средств на пенсию (64%) и на будущее детей (20%).

Банк напоминает, что инвестирование денежных средств в финансовые инструменты сопряжено с риском.