В латвийских лесах проснулись клещи
Foto: LETA

Теплая весенняя погода так и зовет прогуляться на природе. Эпидемиологи и инфекционисты призывают защитить себя не только от Covid-19, но и клещевого энцефалита, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.

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В обоих случаях единственным способом защиты является вакцинация. Обычно клещи просыпаются в конце марта, когда температура воздуха повышается до +5 градусов, и остаются активными вплоть до ноября.

На всей территории Латвии существует большой риск заразиться клещевым энцефалитом. Вакцинация обеспечивает защиту в 98-100% случаев.

Сам по себе клещ никакого вреда человеку причинить не может, но он может переносить клещевой энцефалит и боррелиоз, или болезнь Лайма.

Количество инфицированных клещей в среднем составляет около 5-10%.

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