В латвийских школах изменится система оценок

С 1 сентября 2023 года вступит в силу новая система оценки учебных достижений учеников латвийских школ. Новая система включает в себя четыре составляющих — формативное, диагностическое, мониторинговое и суммарное оценивания.

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Во вторник Кабинет Министров утвердил поправки в нормативные акты, которые призваны изменить систему оценок учеников основной и средней школы.

Как пояснили в Министерстве образования и науки, цель новых поправок — развить у ученика умения комплексно использовать знания и грамотно применять их в различных жизненных ситуациях.

Министерство образования и науки считает важным обеспечить единый подход к оцениванию учеников на уровне начального и среднего образования. В 1-3 классах оценка выражается в характеристике, а учеников 4-12 классов оценивают по 10-балльной шкале, с помощью которой можно более детально определить успеваемость ученика.

Учебное заведение самостоятельно разрабатывает процедуру оценивания с учетом базовых принципов — системности, открытости и ясности, методологического разнообразия, инклюзивности, объективности и обязательности.

Учебное заведение вправе разработать порядок, по которому оценивают привычки и навыки учеников, например, усердия в учебном процессе или способность оказывать поддержку другим ученикам в учебном процессе.

Утвержденные поправки предусматривают четыре вида оценивания — формирующее оценивание, диагностическое оценивание, мониторинговое оценивание и суммарное оценивание.

Формирующее оценивание является постоянной частью ежедневного учебного процесса и предоставляет ученику и учителю обратную связь о текущей успеваемости ученика по отношению к запланированным достижимым результатам.

Эта оценка не влияет на итоговую оценку в семестре или учебном году. Документировать эту оценку можно по-разному — баллами, процентами, зачет/незачет.

Диагностическая оценка помогает учителю оценить сильные и слабые стороны ученика и предназначена для оценки необходимой поддержки.

Мониторинговое оценивание — систематическая оценка знаний и умений учеников дошкольного возраста, третьего и шестого классов. Она предназначена для оценки общего уровня знаний и умений учеников с целью по полученным результатам оценить необходимость оказания методической поддержки педагогам или оценить возможность улучшения учебной программы или учебного материала для учеников.

Суммарное оценивание проводится в конце каждого этапа обучения, семестра или в конце учебного года, чтобы оценить и задокументировать успеваемость ученика. Успеваемость оценивается характеристикой в 1-3 классах, а в 4-12 классах — по 10-балльной шкале.

Чтобы адаптация к новому подходу оценивания прошла успешно, Министерство образования и науки планирует различные меры поддержки — мероприятия по повышению квалификации педагогов, методическую поддержку, консультации управленческих коллективов образовательных учреждений и выработку решений по совершенствованию оценивания в сотрудничестве с программами школьного управления.