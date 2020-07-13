В Латвию для участия в операции Atlantic Resolve прибывает подразделение военных США
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С сегодняшнего дня до 20 июля для продолжения операции Atlantic Resolve в Латвию прибудет около десяти вертолетов Black Hawk, чтобы содействовать региональной безопасности и продемонстрировать присутствие США в регионе, сообщили агентству LЕТА в отделе прессы Минобороны.

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В целом на военных базах в Латвии, Германии и Польше будет размещено около 60 вертолетов Black Hawk.

Военнослужащие 101-й боевой авиационной бригады армии США будут размещены на авиационной базе в Лиелварде и вместе с Национальными вооруженными силами и боевой группой расширенного присутствия НАТО будут проводить тренировочные занятия и участвовать в учениях.

Планируется, что подразделение будет находиться в Латвии девять месяцев.

США начали операцию Atlantic Resolve после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Ее цель — продемонстрировать непрерывный вклад США в коллективную безопасность государств НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и в Польше.

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LETA

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