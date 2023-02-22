В Латвию из Украины отправился уничтоженный российский танк. Его можно будет увидеть на выставке

В Латвию едет российский танк, оставленный оккупационными войсками РФ в Украине. Его можно будет увидеть на выставке, посвященной годовщине войны, говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

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В пятницу, 24 февраля, исполняется год с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. В этот день в нескольких европейских странах откроются выставки уничтоженной в Украине российской военной техники.

"Сегодня вечером четыре российских танка "вторглись" в страны ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Спасибо украинским солдатам", — говорится в заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова.

"24 февраля граждане четырех стран — Германии, Литвы, Латвии и Эстонии — одновременно увидят, что российские танки могут въехать в Европу через Украину только в качестве музейных экспонатов", — пояснил он.

Согласно информации Рижской думы, выставка уничтоженной техники армии РФ будет доступна на углу парка Кронвалда перед посольством России. Однако в Рижской думе не смогли уточнить, будет ли упомянутый танк экспонирован именно на этой выставке.

До этого выставки уничтоженной в Украине российской техники уже проводились в Польше и Чехии летом, поясняли в Минобороны Украины.

"Это должно стать сигналом и для россиян. Европа увидит их истинное лицо крупным планом. Если раньше это вызывало тотальный страх, то теперь чаще отвращение и презрение", — говорится в сообщении Резникова.

"Больше европейцев убедятся, что Россию можно и нужно победить на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у себя дома. Слава Украине!", — подытожил Резников.

Полномасштабное вторжение России в Украину началось ранним утром 24 февраля с ракетных обстрелов, авиаударов и прибытия сухопутных войск.