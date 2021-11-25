В Латвию незаконно ввезены 4200 тонн отходов мебельного производства из Литвы

Государственная служба охраны окружающей среды обнаружила около 4200 тонн отходов мебельного производства, незаконно ввезенных в Латвию из Литвы, и обратилась к Литве с просьбой организовать их перевозку назад в страну происхождения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Даугавпилсское региональное управление государственной службы охраны окружающей среды во время проверок нескольких объектов недвижимости в Аугшдаугавском и Прейлинском краях в сентябре и октябре обнаружило незаконный ввоз большого количества отходов мебельного производства в Латвию из Литвы. Государственная службы охраны окружающей среды направила в компетентный орган Литвы запрос о возврате этих отходов назад в Литву.

Всего в Латвию было ввезено более 4200 тонн отходов мебельного производства — остатки древесно-стружечных плит, остатки фанеры и другие древесные отходы — без соблюдения установленных требований по их транспортировке и хранению.

В сообщении Государственной службы охраны окружающей среды говорится, что отходы были ввезены в Латвию с грубым нарушением согласованных на международном уровне процедур. В свою очередь, объекты недвижимости, где находятся эти отходы, не предназначены для их хранения, поскольку они не оборудованы надлежащим образом и не имеют необходимых разрешений на хранение.

Государственная службы охраны окружающей среды, расследуя обстоятельства нарушений, выяснила, что отходы были незаконно ввезены и хранились на четырех разных объектах недвижимости — на двух объектах в Вишкенской волости (Аугшдаугавский край) и двух объектах в Рушонской волости (Прейлинский край).

Государственная служба охраны окружающей среды возбудила восемь административных дел за нарушение правил обращения с отходами и требований к трансграничным перевозкам отходов, а также за хранение этих отходов без необходимого на то разрешения.

Кроме того, Государственная служба охраны окружающей среды направила материалы дела в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции для дальнейшего ознакомления.