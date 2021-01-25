В Латвию пропустят только с негативным ПЦР-тестом на Covid-19
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С сегодняшнего дня для въезда в Латвию необходимо предъявлять отрицательный тест на Covid-19 конкретного вида — полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест), информирует Министерство сообщения.

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В свою очередь люди, которые в последние три месяца переболели Covid-19, должны предъявить справку от врача, что не заразны.

Эти меры предусмотрены изменениями в правилах об эпидемиологической безопасности для ограничения Covid-19, утвержденными правительством 14 января.

Минсообщения отмечает, что ПЦР-тест широко используется во всем мире и является наиболее точным методом определения наличия вируса Covid-19 в организме человека.

Как сообщалось, с 15 января для въезда в Латвию необходимо в обязательном порядке предъявлять негативный тест на Covid-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

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LETA

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LETA

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