В Латвию впервые пришел птичий грипп: на пляже в Дзинтари найдены мертвые лебеди
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Продовольственно-ветеринарная служба (PVD)сообщает, что в Латвии констатированы случаи заражения птиц высокопатогенным птичьим гриппом. На пляже в Дзинтари найдены два мертвых лебедя с данным диагнозом. Отмечается, что это первый случай птичьего гриппа в стране, причем данный штамм является очень заразным.

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PVD призывает латвийские хозяйства, содержащие домашнюю птицу, не выпускать птицу за пределы помещений или огороженных конструкций, и не допускать контакта с дикой птицей, а также до конца весны воздержаться от приобретения домашней птицы в других странах Европы.

В случае, если птицы начинают значительно меньше есть и пить, несут меньше яиц или подозрительно часто гибнут, следует незамедлительно сообщить PVD.

За последние четыре месяца вспышки птичьего гриппа констатированы в местах содержания домашней птицы в Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Хорватии, Польше, Бельгии, Ирландии, Венгрии, Литве и Украине.

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Дзинтари Продовольственно-ветеринарная служба
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