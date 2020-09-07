В лесах Латвии завершился пожароопасный период

С понедельника, 7 сентября, в латвийских лесах завершился пожароопасный период - с 24 апреля в лесах и на болотах не разрешалось разжигать костры, сообщает Латвийское радио со ссылкой на Государственную службу леса (ГСЛ).

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За четыре с лишним месяца действия пожароопасного периода в лесах Латвии было зафиксировано 363 пожара, вследствие которых выгорело 167 гектаров территории.

Во время пожароопасного периода в лесах запрещено разводить костры, кроме специально отведенных для этого мест, бросать непотушенные спички, окурки и др. Также запрещено ездить на транспортных средствах за пределами дорог, за исключением случаев, когда транспорт необходим для тушения пожаров, оказания помощи при несчастных случаях и для лесохозяйственных работ.

ГСЛ напоминает, что за несоблюдение правил противопожарной безопасности может быть применена как административная, так и уголовная ответственность.