В Лиепае 15 педагогов отстранены от работы из-за проваленных экзаменов по латышскому языку

Поскольку педагоги в Латвии должны сдать экзамены на знание государственного языка, 15 учителей в Лиепае уже полностью или временно потеряли работу. Некоторые из этих педагогов давно болеют, и сейчас Инспекция здоровья оценивает действительность выданных им больничных листов, сообщает портал lsm.lv.

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На учебный процесс в школах это, однако, не повлияло — на место отстраненных учителей нашли других, и ни один урок по этой причине не отменен.

В Лиепайской 3-й начальной школе, где обучение ведется на двух языках, проверки знания латышкого языка, проводимые Государственным центром содержания образования, оказались непреодолимым препятствием для семи педагогов.

"В настоящее время отстранены от работы трое учителей, им дано время до 5 июля на повышение уровня владения латышским языком. И, к сожалению, факт, что еще четыре учителя уволились с работы 28 апреля, так как самостоятельно приняли решение, что лучше вообще не работать в школе, чем немного подучиться", — сказала Галина Скоробогатова, директор Лиепайской 3-й начальной школы .

Тот же путь выбрали еще четыре учителя Лиепайской 7-й средней школы.

"Начался естественный процесс отсева. С людьми, которые открыто заявили, что не смогут [сдать экзамен], мы расторгли трудовые правоотношения", — сказал директор Лиепайской 7-й средней школы Павел Юрс.

Еще одна воспитательница Лиепайского дошкольного образовательного учреждения Liesmiņa лишилась работы из-за проваленного экзамена по государственному языку.

Подозревают, что болезни фиктивны

Еще трое учителей Лиепайской 7-й средней школы не сдали экзамены на знание госязыка, двое из них давно болеют. Долговременное отсутствие подчиненных показалось директору учебного заведения подозрительным, поэтому он попросил Инспекцию здоровья оценить обоснованность выдачи больничных листков.

Представитель Инспекции здравоохранения Ивета Балоде сообщила, что в начале апреля инспекция запросила медицинские документы у семейных врачей на этих педагогов. Были начаты три отдельных обследования, результаты которых можно было бы узнать в начале июня. В ходе проверок врачи и специалисты инспекции изучают записи о посещении пациентов, жалобы на здоровье, направления на обследования и их результаты.

Трудно найти учителя математики

Отсутствие педагогов существенно не сказалось на процессе обучения. "Хорошая новость в том, что школа работает, вместо педагогов, находящихся на больничном, мы нашли нового учителя, так что процесс обучения продолжается", — сказал Юрс.

Однако директор Лиепайской 3-й начальной школы в Лиепае признал, что ситуация с поисками учителя математики — трагическая: "Трудно сразу найти человека, особенно сейчас, в мае, когда будут экзамены, госпроверки. Найти учителя математики, готового работать полный рабочий день, практически невозможно".

Кристине Ниедре-Латере, председатель Лиепайского городского управления образования, подтвердила, что правлению известно о поиске новых педагогов в этих школах. Она выразила надежду, что к новому учебному году найдутся педагоги, которые смогут обеспечить учебный процесс.

В то же время в Управлении образования заявили, что нехватка 15 учителей в семье из примерно 800 педагогов в Лиепае — это не так уж и много, поэтому нет оснований считать ситуацию чрезвычайной.