В Лиепае гинеколог отговаривал беременную от вакцинации, его действия оценят в Инспекции здоровья

Семейный врач Линда Рейцле обратиться в Инспекцию здравоохранения, чтобы там оценили действия нескольких лиепайских коллег-медиков, которые, возможно, отговаривали пациентов от вакцинации против Covid-19. Возмущение вызвала ситуация с непривитой беременной женщиной, находящейся на ее попечении. Рейцле несколько раз призывала будущую маму вакцинироваться, однако ее гинеколог придерживался иного мнения. Позже пациентка, инфицированная вирусом, попала в реанимацию, сообщает rus.LSM.lv.

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Женщина, находившаяся в третьем триместре беременности, заразилась от мужа. Позже она попала в реанимацию, а семейный врач в отчаянии решила обратиться в Инспекцию здравоохранения. По словам Рейцле, все задокументировано — каждый раз, когда она призывала к вакцинации против Covid-19. Однако гинеколог, наблюдающий беременность, рекомендовал повременить с прививкой — и это печальный факт.

Сама молодая мама отказалась от интервью Латвийскому телевидению. Ни пациентка, ни семейный врач до конца проверки не хотят называть имя гинеколога. Имена специалистов, призывающих не спешить с иммунизацией, раскрывают сами пациенты. Все эти врачи будут указаны в заявлении.

Однако специалисты Инспекции здравоохранения отмечают, что доказать действия врача, который отговаривает своего пациента от вакцинации против Covid-19 очень трудно.

Тем временем женщина идет на поправку, она уже дышит самостоятельно. И она, и ее ребенок, родившийся с помощью кесарева сечения, находятся в Лиепайской районной больнице.

Несколько беременных женщин, заболевших Covid-19, в данный момент лечатся в стационарах. За жизнь еще одной молодой мамы борются реаниматологи. Хотя специалисты неоднократно подчеркивали, что беременным можно и нужно прививаться, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в Латвии вакинируются только 4 из 100 будущих мам. Причина — в том числе и в отношении врачей, ведущих беременность, считают в больнице Страдиня.