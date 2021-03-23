В Лиепае началась подготовка стройплощадки для новой тюрьмы

Начаты работы по подготовке строительной площадки на территории планируемой новой тюрьмы в Лиепае, на ул.Алсунгас. Госсекретарь Министерства юстиции Райвис Кронбергс отметил, что продолжается работа над подготовкой положения о закупке строительных работ, объявить закупку предусмотрено в течение ближайших месяцев.

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Как сообщает "Курземес вардс", строительство тюрьмы не отнимает деньги из бюджета на другие нужды. Кронберг сообщил, что общие затраты, включая затраты на проектирование, строительные работы, экспертизу строительного проекта, авторский надзор, строительный надзор, необходимое оснащение, налоги, не превысят ранее установленные решением Кабинета министров о строительстве Лиепайской тюрьмы 146 898 298 евро.

Новая Лиепайская тюрьма будет рассчитана на 1200 заключенных. В комплекс войдут восемь зданий. Общая площадь территории — 305 116 м², общая площадь застройки — 64 053,7 м², общая площадь помещений — 51 092 м².

Комплекс будет находиться в 5,6 км от центра Лиепаи.В новой тюрьме будет обеспечена ресоциализация и занятость заключенных, предусмотрено создание центра занятости и мест для обучения.