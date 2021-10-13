В Лиепае пассажирка трамвая спасла вагоновожатую, которой внезапно стало плохо

На прошлой неделе в трамвае, который стоял остановке "ул. Ганибу" в микрорайоне Эзеркрасте стало плохо вагоновожатой. У женщины начались судороги, она стала задыхаться. Первую помощь вызвала пассажирка Мунисе Яунциема, она же была рядом с женщиной до прибытия "скорой", сообщает портал rus.lsm.lv.

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Приступ начался, пока трамвай стоял. "Людям ничего не угрожало, это самое главное! Я вовремя поняла, что не смогу продолжать путь, сразу сообщила диспетчеру и вызвала замену", — рассказала вагоновожатая Лиепайского трамвайного парка Дайна Короткова.

"Я даже не могла извиниться перед пассажирами, что вагон какое-то время простоит на остановке и будет замена водителя. Одна из пассажирок первой заметила, что мне нехорошо. И стала на меня кричать — мол, почему трамвай не едет? Я ей тихо ответила, что мне совсем плохо, попросила не волноваться, мол, вот-вот будет сменщик. А она мне: "Меня это не интересует, нечего больной в трамвай лезть!" [..] На весь трамвай нашелся один человек, который понял, что мне нужна помощь. В той ситуации была важна каждая минута. Та девушка стала для меня настоящим ангелом", — рассказала Дайна.

Короткова работает вагоновожатой уже 10 лет. Она один из лучших сотрудников, и неудивительно, что в первую очередь женщина подумала о пассажирах, рассказал член правления предприятия Liepājas tramvajs Айгарc Пукс.

"Да и все они у нас такие, сначала о людях думают. Когда 18 лет назад трамвай загорелся, вагоновожатая вывела всех пассажиров и покинула горящий вагон последней",— делится Айгарс Пукс.

Молодая женщина устроила Дайну на скамейке в удобной позе, чтобы облегчить ей дыхание и уменьшить судороги, пока не приедет бригада неотложной помощи.

Член правления предприятия Liepājas tramvajs Айгар Пукс рассказывает, что в случае, если вагоновожатый теряет сознание, пассажирам ничего не угрожает: водитель отпускает рычаг управления и трамвай сразу же останавливается.

Получив сигнал, диспетчер сразу начинает работать по алгоритму для нештатных ситуаций. В частности, всегда есть резервный водитель, которого дежурная машина доставляет на замену коллеге.

"Наше предприятие очень благодарно Мунисе Яунциеме. Нам повезло, что в вагоне оказался медик и помог, и что люди не были безразличны к этой ситуации. Да, всего один человек оказался неравнодушным — и благодаря ей все закончилось благополучно", — добавил Айгар Пукс.