В Лиепае планируется снести три памятника, судьба двух советских истребителей под вопросом

В Лиепае планируется снести три памятника, установленных в честь событий времен Второй Мировой войны. В августе были завершены опросы цен на проектирование и демонтаж работ по сносу этих объектов. Одним из самых заметных объектов является памятник защитникам Лиепаи, который находится перед Ледовым холлом. Пока еще не ясно, что будет с двумя находящимися в аэропорту военными самолетами советской поры, которые также являются местной достопримечательностью.

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Как отмечает LSM.lv, планируется снести памятник защитникам города на ул. Яуна Остмала, памятник на бульваре 14 Ноября (ранее это был вечный огонь), а также памятную доску генералу Николаю Дедаеву на ул. Гризупес.

Два объекта — вечный огонь и памятник защитникам Лиепаи имеют культурно-историческую ценность. Памятние защитникам Лиепаи, установленный на набережной канала, всегда был местом, где жители отмечали 9 мая. Памятник был открыт в 1960 году. После демонтажа в Музей оккупации будут переданы таблички с надписями и металлическая часть памятника.

Пока неизвестно, что будет с двум советскими самолетами, которые находятся на территории Лиепайского аэропорта. Член правления

SIA Aviasabiedrība Liepāja Агрис Спруде пояснил, что советские истребители удалось спасти в то время, когда Латвия начала избавляться от наследия СССР. По его словам, в Западной Европе людей всегда интересовала военная эпоха.

Он допустил, что самолеты могут куда-то переместить или же с них придется убрать символику, однако это должно решать общество и местное самоуправление. Но при этом необходимо помнить, что подобные свидетельства истории всегда представляли и будут представлять интерес.

Возможно, советские истребители передадут Военному музею. Известно, что памятники в Лиепае необходимо демонтировать до 17 ноября 2022 года.