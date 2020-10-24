В лиепайском ночном клубе зафиксировано девять случаев заболевания Covid-19
Foto: Shutterstock

В Лиепае очагом распространения Covid-19 стал ночной клуб Big7, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе проведения эпидемиологического расследования было установлено, что, по крайней мере, девять случаев связаны с ночным клубом, который находится по адресу улица Базницас 14/16. Заболели как посетители, так и работники заведения. SKPC определил контактных лиц и выдал рекомендации руководству ночного клуба.

Специалисты призывают всех, кто с 10 октября посещал ночной клуб Big7, следить за своим здоровьем. Если появились симптомы заболевания, нужно связаться со своим семейным врачом, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

В SKPC напоминают, что в таких случаях быстрее узнать, был ли человек в контакте с заболевшим, помогает аппликация "Apturi Covid".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

16

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Доступная помощь для латвийских бизнесменов