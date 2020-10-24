В лиепайском ночном клубе зафиксировано девять случаев заболевания Covid-19

В Лиепае очагом распространения Covid-19 стал ночной клуб Big7, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе проведения эпидемиологического расследования было установлено, что, по крайней мере, девять случаев связаны с ночным клубом, который находится по адресу улица Базницас 14/16. Заболели как посетители, так и работники заведения. SKPC определил контактных лиц и выдал рекомендации руководству ночного клуба.

Специалисты призывают всех, кто с 10 октября посещал ночной клуб Big7, следить за своим здоровьем. Если появились симптомы заболевания, нужно связаться со своим семейным врачом, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

В SKPC напоминают, что в таких случаях быстрее узнать, был ли человек в контакте с заболевшим, помогает аппликация "Apturi Covid".