В ЛНР "латвийский шпион" Валентин Веселов приговорен к 10,5 годам тюрьмы

Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) признал гражданина Латвии Валентина Веселова в шпионаже и приговорил его к 10,5 годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Министерство государственной безопасности ЛНР полагает, что Веселов (псевдоним Эльф) был завербован некоей латвийской спецслужбой. В 2014 году он был заброшен на территорию ЛНР для проведения шпионской деятельности. МГБ утверждает, что Веселов собирал и передавал сведения военного характера о Народной милиции, информацию о социально-политической и экономической ситуации в республике, а также иные сведения, которые "латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности ЛНР".

Валентин Веселов работал журналистом в латвийских русскоязычных изданиях и активно участвовал в движении "ролевиков". В 2014 году отправился в восточную Украину, где примкнул к боевым подразделениям самопровозглашенной Луганской народной республики.

По словам другого уроженца Латвии, Бенеса Айо, Веселов на момент задержания летом 2018 года был в звании капитана. На тот момент, по словам Айо, Веселова обвиняли в торговле оружием.

Айо утверждает, что Веселов осудил смену власти в республике в 2017 году, когда глава ЛНР Игорь Плотницкий был вынужден уйти в отставку. По словам Айо, суд над Веселовым является расправой над политическим оппонентом.