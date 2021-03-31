В Ляудонском пансионате у 23 человек выявлен Covid-19

Во время рутинного скрининга в Ляудонском пансионате в Мадонском крае выявлены 23 заболевших Covid-19, сообщил агентству LETA представитель самоуправления Эгилс Казакевичс.

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Положительный результат анализа получили восемь работников и 15 жителей пансионата. Все они получили первую дозу вакцины, возможно, поэтому болезнь протекает легко и без симптомов, сказал Казакевичс.

По словам представителя самоуправления, в Ляудонском пансионате это первый случай вспышки Covid-19.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), двухнедельный показатель заболеваемости в Мадонском крае составляет 84 случая.