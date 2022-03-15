В магазины Maxima Latvija попало куриное мясо с сальмонеллой

В мясе птиц из Польши, которое продавалось в сети магазинов Maxima Latvija, обнаружена сальмонелла. Об этом сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

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По данным ПВС, сальмонелла обнаружена в четырех партиях мяса из Польши.

В том числе:

куриные ножки со спиной Best Butcher (PL 20630501 WE) со сроком хранения до 15 марта (партия 6450439369);

куриные ножки Best Butcher (PL 20630501 WE) со сроком хранения 15 марта (партия 6450439377);

куриная грудка (маленькие кусочки филе) Best Butcher (PL 20630501 WE) со сроком хранения 15 марта (партия 6450439381) ;

фарш из индейки Best Butcher" (PL 10024001 WE) со сроком хранения 16 марта (партия 2261006922).

Магазины Maxima Latvija уже изъяли испорченный товар с прилавков.

ПВС призывает потребителей, приобретших продукты из этих партий, быть осторожными и употреблять мясо только после тщательной термической обработки. Сальмонелла погибает за считанные секунды, когда во время приготовления температура внутри продукта достигает +74 градусов.

Специалисты Продовольственно-ветеринарной службы также

напоминают, что для того, чтобы не загрязнять другие продукты и поверхности, сырые продукты, в том числе мясо птицы, необходимо готовить отдельно от других продуктов, а руки и кухонную утварь после работы с сырыми продуктами необходимо тщательно мыть.

На предприятии Maxima Latvija, которое тесно сотрудничает с ПВС, начата внутренняя проверка. Представители фирмы уже связались с производителем мяса и потребовали объяснений.

Maxima Latvija приносит покупателям свои извинения и в случае возникновения вопросов призывает обращаться в Центр обслуживания клиентов по телефону 80002020.