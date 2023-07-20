В Малом Балтэзерсе обнаружены инвазивные пресноводные медузы
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Уже второй раз в Латвии замечен инвазивный вид пресноводной медузы Craspedacusta sowerbii, сообщило в Twitter Управление по защите природы.
В этот раз он констатирован в Малом Балтезерсе.

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В сентябре прошлого года его впервые обнаружили в пруду Драбешской волости Цесисского края.

Это медуза размером с двухевровую монету, беловато-прозрачная и безопасная для жизни и здоровья человека. Пресноводные медузы питаются фитопланктоном и потенциально могут быть конкурентами для мальков рыб.

По словам координатора проекта Life Reef Управление по защите природы Гунты Габране, причина того, что этот вид уже с прошлого века распространяется за пределами своих родных Китая и Японии — перемены климата и неосознанные действия человека. Сейчас эту медузу можно встретить везде, кроме Антарктиды. Уже в 2002 году она была констатирована в Литве. В Латвию она попала, скорее всего, прилипнув к ногам птиц либо с саженцами экзотических водных растений — в стадии развития она может обходиться без воды.

Пока неясно, как она может повлиять на экосистему Латвии, поэтому Управление по защите природы просит не перемещать и не разводить таких медуз, а если они обнаруживаются в водоёмах, сообщать об этом. Это поможет понять скорость распространения вида.

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