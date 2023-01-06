В марте планируется открыть Скултский путепровод на Саркандаугаве

В столице завершен путепровод в Саркандаугаве над железнодорожной линией Рига-Скулте стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, но движение по нему до сих пор не открыто. В Рижской думе надеются, что это произойдет в марте, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") подтвердил Латвийскому Радио, что строительство путепровода на Саркандаугаве завершено.

Почти полукилометровый мост через железнодорожную линию Рига-Скулте стоимостью около 46 миллионов евро изначально планировалось открыть в конце мая прошлого года, но сроки несколько раз переносились: сначала из-за холодов, а потом из-за роста цен. Движение по путепроводу планировалось запустить в ноябре ко Дню независимости, но и этой надежде было не суждено сбыться. Незадолго до запланированной даты открытия жители указали на проблемы на одном из выездов со стороны проспекта Виестура.

По словам Олафа Пулкса, главы Комитета по вопросам движения и транспорта Рижской думы, путепровод теперь безопасен. "Происходит сдача в эксплуатацию, и мы надеемся, если все пройдет гладко, то в марте объект можно будет сдать в эксплуатацию, тогда и откроем", — сказал Пулкс.

Предполагается, что Скултский путепровод решит многолетнюю проблему пробок в районе Саркандаугавского железнодорожного переезда. Также

ожидается, что путепровод и будущая Восточная магистраль "разгрузят" центр города от грузовиков и транзитного транспорта.