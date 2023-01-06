В марте планируется открыть Скултский путепровод на Саркандаугаве
Foto: Pubicitātes foto

В столице завершен путепровод в Саркандаугаве над железнодорожной линией Рига-Скулте стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, но движение по нему до сих пор не открыто. В Рижской думе надеются, что это произойдет в марте, сообщает портал rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") подтвердил Латвийскому Радио, что строительство путепровода на Саркандаугаве завершено.

Почти полукилометровый мост через железнодорожную линию Рига-Скулте стоимостью около 46 миллионов евро изначально планировалось открыть в конце мая прошлого года, но сроки несколько раз переносились: сначала из-за холодов, а потом из-за роста цен. Движение по путепроводу планировалось запустить в ноябре ко Дню независимости, но и этой надежде было не суждено сбыться. Незадолго до запланированной даты открытия жители указали на проблемы на одном из выездов со стороны проспекта Виестура.

По словам Олафа Пулкса, главы Комитета по вопросам движения и транспорта Рижской думы, путепровод теперь безопасен. "Происходит сдача в эксплуатацию, и мы надеемся, если все пройдет гладко, то в марте объект можно будет сдать в эксплуатацию, тогда и откроем", — сказал Пулкс.

Предполагается, что Скултский путепровод решит многолетнюю проблему пробок в районе Саркандаугавского железнодорожного переезда. Также

ожидается, что путепровод и будущая Восточная магистраль "разгрузят" центр города от грузовиков и транзитного транспорта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch