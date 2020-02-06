В марте улица Гертрудес на один день станет пешеходной

В первую субботу марта, 7 марта, будет закрыто движение автомобилей на улице Гертрудес, на участке от улицы Бривибас до улицы Чака. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

Итоги эксперимента на улицах Тербатас и Блауманя оцениваются положительно, отметили в Рижской думе. Однако пока еще невозможно выбрать одну конкретную улицу в городе, где можно было бы реализовать этот замысел в долгосрочной перспективе.

И во время эксперимента на улице Блауманя объединение Pilsēta cilvēkiem проводило опрос и мониторинг движения. Архитектор и антрополог Матисс Штейнертс отметил, что несмотря на то, что погодные условия во время эксперимента на улице Блауманя были хуже, чем во время эксперимента на улице Тербатас, люди были готовы идти на улицу Блауманя, и в первой половине дня людей на Блауманя было больше, чем в то же время на Тербатас.

Для того, чтобы провести наглядный анализ, сравнивалась скорость сообщения и проводился опрос предпринимателей — и в день проведения эксперимента, и в обычный день, 25 января. Полученная информация сравнивалась и с данными эксперимента на улице Тербатас. На основании сравнения данных сделан вывод, что количество людей на улице, закрытой для автомобилей, увеличилось более, чем на 20% по сравнению с обычным днем (25 января — 316 пешеходов и 144 автомобиля, 1 февраля — 665 пешеходов и 0 автомобилей). Проблемы для соседних улиц были несущественными, и заторы не возникали. В свою очередь, предприниматели были менее довольны, поскольку профиль предпринимателей на улице Блауманя не такой, как на улице Тербатас.

"Главные выводы таковы: в выигрыше от эксперимента на улице Блауманя стали кафе и те предприятия, которые ориентированы на семьи, а в проигрыше — владельцы более дорогих магазинов, клиенты которых предпочитают подъезжать на автомобилях", — пояснил Штейнертс.

Как сообщалось, Рижская дума планирует каждую первую субботу месяца закрывать одну из центральных улиц города для частного автотранспорта и отдавать ее пешеходам и велосипедистам. Цель этой инициативы — оживить центр Риги, способствуя мобильности жителей и развитию городской среды. Первой закрыли для автотранспорта улицу Тербатас, второй улицу Блауманя.