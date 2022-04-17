В марте увеличилось количество заявлений на получение вида на жительство от граждан России
Foto: LETA

В марте этого года 117 граждан России подали заявки на получение вида на жительство в Латвии — это на 48,1%, или на 38 человек больше, чем в феврале, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

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В январе этого года поступило 81 заявление такого типа, а в феврале количество заявлений сократилось до 79 заявлений.

Однако в марте, после вторжения России на Украину, количество заявок возросло до 117.

По словам министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, заявления на получение туристической визы в настоящее время не рассматриваются.

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