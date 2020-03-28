С 1 по 25 марта 2020 года налоговые сборы в латвийский бюджет сократились на 38 млн евро по сравнению с таким же отрезком времени в феврале. Взносы в социальный бюджет упало на 11,3 млн евро, свидетельствует оперативная информация Госкассы.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Согласно имеющейся в распоряжении Delfi информации, до за 25 дней в марте в Латвии в виде налогов в основной бюджет было собрано 300 млн евро, тогда как в феврале — 338 млн евро. Упали сборы подоходного налога с населения, налога на добавленную стоимость (на 23,3 млн евро) и акцизного налога (почти на 7 млн евро). Немного выросли сборы подоходного налога с предприятий.

Министр финансов Латвии Янис Реирс на прошлой неделе в интервью передаче "Delfu TV с Янисом Домбурсом" заявил, что падение сборов подоходного налога с населения на 40% связано не с чрезвычайной ситуацией в связи с коронавирусом Covid-19. По его словам, на показатели повлияло то, что марте население страны подает декларации о доходах в Службу госдоходов, и начинается возврат переплаченных налогов.

Тем не менее, уже тогда Реирс подтверждал, что в ближайшие месяцы доходы бюджета будут уменьшаться. В качестве причин он назвал то, что во многих отраслях существенно замедлился оборот и предприятия остановили работу, а также то, что государство для смягчения последствий кризиса предоставило возможность отложить уплату налогов.

Оперативные данные Госкассы свидетельствуют о том, что в марте уменьшились и нефискальные доходы госбюджета (на 0,5 млн евро). Очень резко сократился объем иностранной финансовой помощи (то есть платежи фондов ЕС) — на 173 млн евро. Это не связано с кризисом с Covid-19 напрямую.