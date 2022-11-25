В Марупе планируют существенно снизить один из самых высоких в стране тарифов на отопление
Foto: LETA

Со следующего года SIA Mārupes komunālie pakalpojumi планирует значительно снизить тариф на тепло, который на данный момент является одним из самых высоких в стране, сообщает агентство LETA.

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Согласно проекту тарифа, представленному компанией в Комиссию по регулированию общественных услуг, с 1 января 2023 года тариф на услугу снабжения тепловой энергией в Марупе планируется снизить с 312,79 до 191,83 евро за МВтч без налога на добавленную стоимость, или на 39%.

Изменения тарифов связаны с изменением цены на газ, поясняет предприятие.

Цены на тепло в Марупе, Скулте и Тирайне Марупского края этой осенью значительно повысились. Сначала с сентября тариф на тепловую энергию увеличился примерно в 2,5 раза и достиг 320,14 евро за МВтч, а с октября немного снизился — до действующих 312,79 евро за МВтч.

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