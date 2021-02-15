В Мазсалацской больнице Covid-19 заразились 22 пациента и пять работников

В паллиативном отделении Мазсалацской больницы заразились 22 пациента и пять работников, сообщает LETA.

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Как уже сообщалось, из выявленных в субботу 424 случаев 28 выявлены именно в Мазсалацском крае. Там за последние 14 дней уже 40 заболевших при количестве жителей около 4000. Вспышка оказалась связана с больницей, хотя среди заболевших есть и люди, никак с нею не связанные.

Первый заболевший в больнице выявлен 11 февраля, а 13 февраля были протестированы все работники и пациенты.

Администрация больницы просит без нужды ее не посещать, а необходимым врачам-специалистам звонить по телефону.

Часть работников больницы уже получила прививку, и у них все тесты негативные. Однако до пациентов больницы очередь еще не дошла.